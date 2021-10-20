«Чемпионат» продолжает разыгрывать билеты на бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона

«Чемпионат» совместно с Okko Спорт продолжает разыгрывать билеты на турнир Bellator 269 в Москве, который состоится 23 октября. Всего разыгрываются три пары билетов.
Условия участия:
— Подпишись на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме»;
— Поставь «лайк» этой публикации;
— В комментариях отметь друга или подругу, с которыми пойдёшь на бой.
21 октября мы определим троих случайных счастливчиков, которые получат билеты на поединок Последнего Императора с Тимоти Джонсоном.
Посмотреть публикацию и принять участие в розыгрыше можно в «Инстаграме».
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, который может стать последним в карьере Емельяненко.
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