Ф. Емельяненко: не хочу, чтобы моё имя ассоциировалось с трэш-током и всякой грязью

Знаменитый боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с трэш-током. Напомним, что Последний император принципиально не оскорбляет других бойцов.



«Хочу, чтобы меня вспоминали как православного христианина. Чтобы моё имя никогда не ассоциировалось с трэштоком и всякого рода грязью. Чтобы люди вспоминали обо мне, и у них была радость и позитивное настроение.



Какой бы свой выигранный бой я посоветовал посмотреть молодёжи? Не знаю. Каждый бой был интересный, на каждый я старался настроиться и победить», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.



Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера Bellator 269.