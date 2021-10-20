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Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
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14:00 Мск
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Ф. Емельяненко: не хочу, чтобы моё имя ассоциировалось с трэш-током и всякой грязью

Ф. Емельяненко: не хочу, чтобы моё имя ассоциировалось с трэш-током и всякой грязью
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Знаменитый боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с трэш-током. Напомним, что Последний император принципиально не оскорбляет других бойцов.

«Хочу, чтобы меня вспоминали как православного христианина. Чтобы моё имя никогда не ассоциировалось с трэштоком и всякого рода грязью. Чтобы люди вспоминали обо мне, и у них была радость и позитивное настроение.

Какой бы свой выигранный бой я посоветовал посмотреть молодёжи? Не знаю. Каждый бой был интересный, на каждый я старался настроиться и победить», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера Bellator 269.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!
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