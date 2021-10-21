Президент Bellator рассказал о будущем Минакова, если он не получит американскую визу

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал заявление российского бойца Виталия Минакова о том, что он может уйти из ММА, если не получит американскую визу для выступлений в Соединённых Штатах Америки.
«Сейчас другое время по сравнению с тем, что было 3-4 года назад. Поэтому я очень рад сегодня увидеть Минакова здесь, на этом турнире. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы бойцы получали необходимые визы. Иногда у нас получается это организовать, иногда — нет. Так как мы расширяемся за пределы Соединённых Штатов и организовываем турниры в Англии и собираемся делать в Азии или Ближнем Востоке, мы собираемся таким образом решить проблему с Минаковым, чтобы он смог таким образом вернуться в титульную гонку», — передаёт слова Кокера корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.
Следующий бой Минаков проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником Виталия будет Саид Совма. На этом же турнире с американцем Тимоти Джонсоном сразится легендарный российский боец Фёдор Емельяненко.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 21 октября 2021
-
15:59
-
15:51
-
15:50
-
15:50
-
15:43
-
15:40
-
15:36
-
15:30
-
15:03
-
14:53
-
14:47
-
14:43
-
13:57
-
13:09
-
12:59
-
12:00
-
10:57
-
09:31
-
07:33
-
07:05
-
02:51
-
01:00
-
00:40
- 20 октября 2021
-
23:56
-
23:42
-
23:16
-
22:00
-
21:40
-
20:54
-
20:01
-
18:45
-
18:34
-
18:04
-
18:00
-
17:44