Президент Bellator рассказал о будущем Минакова, если он не получит американскую визу

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал заявление российского бойца Виталия Минакова о том, что он может уйти из ММА, если не получит американскую визу для выступлений в Соединённых Штатах Америки.



«Сейчас другое время по сравнению с тем, что было 3-4 года назад. Поэтому я очень рад сегодня увидеть Минакова здесь, на этом турнире. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы бойцы получали необходимые визы. Иногда у нас получается это организовать, иногда — нет. Так как мы расширяемся за пределы Соединённых Штатов и организовываем турниры в Англии и собираемся делать в Азии или Ближнем Востоке, мы собираемся таким образом решить проблему с Минаковым, чтобы он смог таким образом вернуться в титульную гонку», — передаёт слова Кокера корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



Следующий бой Минаков проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником Виталия будет Саид Совма. На этом же турнире с американцем Тимоти Джонсоном сразится легендарный российский боец Фёдор Емельяненко.



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