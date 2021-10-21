Источник: боксёр, заколовший дикого медведя, оказался браконьером и сам напал на животное

Боксёр Илья Медведев, убивший ножом дикого медведя в Тюменской области, может оказаться не обычным рыбаком, пострадавшим от дикого животного, как сообщалось ранее, а браконьером. Как сообщает Readovka (признан в России СМИ — иностранным агентом), он и несколько его подельников первыми напали на берлогу медведя, которому пришлось обороняться от агрессоров.
В берлоге, откуда предположительно и убежал медведь, были обнаружены следы крови и множество гильз. Из лодки одного из браконьеров изъяли ещё одну улику — гладкоствольное незарегистрированное ружьё 20-го калибра.
Напомним, по изначальной информации медведь атаковал группу из трёх рыбаков, среди которых был и Илья Медведев. Сначала зверь убил 48-летнего мужчину, после чего набросился на 23-летнего боксёра. Илья сумел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными.
Во время борьбы с диким животным Медведев серьёзно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, оставшийся невредимым, на лодке сумел доставить спортсмена до медицинского пункта. Сейчас он находится в искусственной коме.
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