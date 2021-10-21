У. Нурмагомедов: я заслуживаю более именитого соперника, а они мне привели какого-то финна

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов прокомментировал выбор соперника на турнир Bellator 269 в Москве. Нурмагомедову предстоит бой с финским бойцом Патриком Пиетилой.



«Я дерусь у себя дома и заслуживаю более именитого топового соперника, а они мне привели какого-то финна. Я уважаю его, но как бойцы мы с ним на разных уровнях, я это знаю. Они мне дали его и я согласился, и ничего не поделаешь. Надеюсь, что на следующем турнире будет топовый оппонент. Посмотрим», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



Ранее Усман Нурмагомедов оценил вероятность того, что у него получится превзойти достижения своего знаменитого двоюродного брата, бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.



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