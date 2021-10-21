В Bellator оценили вероятность отмены турнира в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19

Президент Bellator Скотт Кокер оценил вероятность отмены турнира Bellator 269 на фоне растущей динамики заражённых коронавирусом по всей России.



«Я думаю, тот факт, что ситуация с коронавирусом становится хуже, определённым образом влияет на наши мероприятия, которые проходили в последнее время. Это реальность, с которой нам приходится иметь дело. Исключением является Лондон, где динамика обратная. Но я вас уверяю, что вне зависимости от этого всё должно пройти хорошо», — передаёт слова Скотта Кокера корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



Напомним, главным событием турнира станет бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Турнир состоится 23 октября.



Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



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