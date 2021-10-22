Бой Косты и Веттори пройдёт в промежуточной категории, бразилец не сумел сделать вес

Бойцы UFC Марвин Веттори и Пауло Коста определились, что их поединок пройдёт в промежуточном весе, который будет составлять 195 фунтов (88,45 кг). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

При этом, по информации источника, Коста, не сумевший сделать нужный вес к бою, отдаст сопернику 20% от суммы своего гонорара.

Ранее стало известно, что Коста не сможет сделать требуемый лимит среднего дивизиона UFC. После того как бразилец понял, что не успеет сделать нужный вес, он попросил Веттори согласиться на бой в рамках более тяжёлой весовой категории.

Напомним, поединок между Веттори и Костой станет главным событием турнира UFC Fight Night 196, который состоится 23 октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Оба бойца подходят к противостоянию после поражения действующему чемпиону Исраэлю Адесанье.