Тим Цзю — в адрес Кастаньо: как только начну бить его по лицу, он пожалеет о своих словах

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю высказался в адрес чемпиона WBO, аргентинца Брайана Кастаньо. Ранее Кастаньо заявил, что Цзю ещё не проявлял себя в боях по-настоящему с сильными соперниками.
«Как только я начну бить его по лицу, думаю, он пожалеет о своих словах», — приводит слова Цзю The Syndney Morning Herald.
Тим также поделился мнением о бое, в ходе которого Кастаньо встретился с чемпионом мира в первом среднем весе по версиям IBF, WBC и WBA Джермеллом Чарло из США. Поединок продлился все 12 раундов. Судейским решением в бою зафиксирована ничья.
«Мне кажется, что Кастаньо выиграл тот бой, хотя в начале я считал, что победит Чарло», — сказал Цзю-младший.
В следующем бою Тим встретится с японцем Такеши Иноуэ. Поединок состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.
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