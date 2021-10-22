Тим Цзю — в адрес Кастаньо: как только начну бить его по лицу, он пожалеет о своих словах

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю высказался в адрес чемпиона WBO, аргентинца Брайана Кастаньо. Ранее Кастаньо заявил, что Цзю ещё не проявлял себя в боях по-настоящему с сильными соперниками.



«Как только я начну бить его по лицу, думаю, он пожалеет о своих словах», — приводит слова Цзю The Syndney Morning Herald.



Тим также поделился мнением о бое, в ходе которого Кастаньо встретился с чемпионом мира в первом среднем весе по версиям IBF, WBC и WBA Джермеллом Чарло из США. Поединок продлился все 12 раундов. Судейским решением в бою зафиксирована ничья.



«Мне кажется, что Кастаньо выиграл тот бой, хотя в начале я считал, что победит Чарло», — сказал Цзю-младший.



В следующем бою Тим встретится с японцем Такеши Иноуэ. Поединок состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.