«Где ты, Макнаггетс?» Фергюсон бросил вызов Конору

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, разместил новые посты в своём «инстаграме», в которых обратился к экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях, ирландцу Конору Макгрегору.



«Незаконченное дело. Где ты, Макнаггетс?» — написал Фергюсон.

Фото можно посмотреть на странице Фергюсона в «Инстаграме».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.



Ранее сообщалось, что Конору предъявлено официальное обвинение после избиения известного итальянского диджея и певца Франческо Факкинетти.