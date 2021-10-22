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«Где ты, Макнаггетс?» Фергюсон бросил вызов Конору

«Где ты, Макнаггетс?» Фергюсон бросил вызов Конору
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, разместил новые посты в своём «инстаграме», в которых обратился к экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях, ирландцу Конору Макгрегору.

«Незаконченное дело. Где ты, Макнаггетс?» — написал Фергюсон.

Фото можно посмотреть на странице Фергюсона в «Инстаграме».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Конору предъявлено официальное обвинение после избиения известного итальянского диджея и певца Франческо Факкинетти.

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