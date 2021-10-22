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Bellator 269. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн
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В Bellator оценили вероятность проведения боя между Фёдором и Александром Емельяненко

В Bellator оценили вероятность проведения боя между Фёдором и Александром Емельяненко
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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о шансах организовать поединок между братьями Фёдором и Александром Емельяненко на базе промоушена.

«Если честно, я не думаю, что Фёдор на такое согласится. Потому что это всё-таки его брат. Конечно, могут быть разные ситуации, я не знаю, какая у них. Но Александр всё равно остаётся его братом.

Меня даже недавно кто-то спрашивал, не ведём ли мы переговоры о том, чтобы организовать бой «между Фёдором и Александром». Я сначала не понял: «Бой Фёдора с Александром Шлеменко?» Мне ответили: «Нет, с Александром Емельяненко». Но нет, это не реальная история, это лишь слух. Такого не случится», — приводит слова Кокера «Газета.Ru».

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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