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Хабиб будет секундантом Махачева на турнире UFC 267

Хабиб будет секундантом Махачева на турнире UFC 267
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов станет секундантом соотечественника Ислама Махачева во время его боя с новозеландским бойцом Дэном Хукером на турнире UFC 267. Об этом заявил сам Ислам.

«Хабиб будет в моем углу в бою против Хукера. Также секундантами будут тренер Хавьер Мендес и брат Муслим», — приводит слова Махачева «РИА Новости Спорт».

Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267.

Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.

В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

Ранее сообщалось, что Хабиб будет секундантом и Гаджи Рабаданова.

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