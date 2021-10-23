Хабиб Нурмагомедов: чувствую, последняя неделя октября заберёт у нас много энергии
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый поединкам бойцов его команды, которые состоятся в последнюю неделю октября.
«До конца этого месяца нам с тренером, Хавьером Мендесом, придётся многих секундировать, чувствую, последняя неделя октября заберёт у нас много энергии. Надеюсь, братья выложатся на все сто», — написал Хабиб.
Фото можно посмотреть на странице Хабиба в «Инстаграме».
Ранее Хабиб сообщил, что бой 28-летнего российского бойца смешанных единоборств Гаджи Рабаданова, выступающего в лёгкой весовой категории, на турнире Bellator 269 в Москве (Россия) отменён из-за выявленного коронавируса у его соперника – 28-летнего соотечественника Александра Белых.
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