Джон Маккарти: нет никаких сомнений, что Ф.Емельяненко — величайший тяжеловес всех времён

Бывший судья UFC Джон Маккарти, который неоднократно работал на поединках с участием знаменитого российского бойца Фёдора Емельяненко, поделился мнением о нём.



«Что делает Фёдора таким уникальным? Его скорость, он невероятно быстр, а ведь тяжеловесы – это совсем другая порода. Когда он взрывается, шансов у противников немного. Нет никаких сомнений, что Фёдор — величайший тяжеловес всех времён. Нет ни одного тяжеловеса, который выступал бы на таком высоком уровне так долго.



Да, есть ещё пара парней, которые добивались похожего, но делали они это не в такой победоносной манере, как Фёдор. Веласкес — великий тяжеловес, то же самое могу сказать о Миочиче. Но они не смогли поддерживать тот победный темп, который был у Емельяненко.



В UFC действительно хотели его подписать. И они сделали всё возможное, чтобы это случилось Но Фёдор и этот промоушен просто не подходили друг другу. Этого так и не случилось, и это позор, потому что в UFC хотели сразу же выставить его против Брока Леснара. Но если бы они организовали такой бой, то для Брока это был бы не лучший вариант. Он не смог бы его одолеть», — приводит слова Маккарти BBC.

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