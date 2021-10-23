Тренер Фёдора Емельяненко назвал слабые стороны Тимоти Джонсона

Александр Мичков, тренер по боксу легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко, рассказал об ожиданиях от поединка своего подопечного с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве, рассказав, в чём Джонсон уступает Емельяненко.
«Фёдор будет вести бой в своей манере. Всё будет зависеть от ситуации. С Фёдором мы никогда конкретный план не составляли. Наметки были, мы разбираем на тренировках, что может получаться против данного соперника и что он может предпринять, а в бою всё может случиться.
Фёдор сумеет отспарринговать пять раундов по пять минут? Да, конечно. Пять-шесть раундов — это минимум, особенно когда первый этап.
Джонсон теряет контроль, когда начинает драться. Раскрывается. По скорости передвижений он тоже уступает Фёдору, и когда начинает драться, бьёт размашисто, просто попал — попал, нет — нет», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».
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