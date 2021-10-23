Арум назвал имена следующих возможных соперников Фьюри, не упомянув Усика

Знаменитый промоутер Боб Арум назвал имена бойцов, с которыми может сразиться 33-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри. По словам Арума, соперниками британца могут стать временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт или британский тяжеловес Джо Джойс.



«Я ни разу не слышал, что Тайсон намерен завершить карьеру. Он не собирается отказываться от бокса. Вопрос лишь в том, когда он появится на ринге в следующий раз. Если бы мне пришлось угадывать, то я бы сказал, что, наверно, в марте.



Диллиан Уайт не является обязательным претендентом. Сейчас он должен будет драться с Валлином, а там посмотрим. Но опять же, я бы хотел, чтобы Тайсон сражался в Великобритании. Могу предположить, что среди его противников будет Диллиан Уайт или, может быть, этот крупный англичанин — Джо Джойс», — сказал Арум в эфире канала Blue Blood Sports TV в YouTube.



Отметим, что промоутер не стал упоминать украинского боксёра Александра Усика.

Новость по теме «Это особенное послание». Фьюри обратился к Уайлдеру