Минеев обратился к Минакову перед его боем на Bellator 269

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев поддержал соотечественника Виталия Минакова в преддверии его поединка на турнире Bellator 269, который состоится уже сегодня, 23 октября. Соперником Виталия будет Саид Совма. Соответствующий пост Минеев разместил в «сториз» своего «инстаграма».



«Виталий, удачи в предстоящем бою», — написал Владимир.

36-летний Минаков выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, нокаутировав американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 23 поединка в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел одно поражение.



На Bellator 269 сразится также легендарный российский боец Фёдор Емельяненко. Соперником Фёдора будет Тимоти Джонсон.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.