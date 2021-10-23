Минеев обратился к Минакову перед его боем на Bellator 269

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев поддержал соотечественника Виталия Минакова в преддверии его поединка на турнире Bellator 269, который состоится уже сегодня, 23 октября. Соперником Виталия будет Саид Совма. Соответствующий пост Минеев разместил в «сториз» своего «инстаграма».
«Виталий, удачи в предстоящем бою», — написал Владимир.
36-летний Минаков выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, нокаутировав американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 23 поединка в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
На Bellator 269 сразится также легендарный российский боец Фёдор Емельяненко. Соперником Фёдора будет Тимоти Джонсон.
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