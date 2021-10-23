Немков назвал победителя предстоящего боя Ф. Емельяненко — Джонсон

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился мыслями о предстоящем поединке между легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко и представителем США Тимоти Джонсоном. Соперники сразятся сегодня, 23 октября, на турнире Bellator 269.



«Емельяненко победит. Всё будет хорошо, он в хорошей форме. Провёл качественные сборы. Победа будет за Фёдором. Чем объяснить его желание продолжать драться? Потому что он дерётся за Россию. По натуре он чемпион, он боец. Боец внутри него ещё жив, ему постоянно хочется ощущать адреналин и вкус победы», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



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