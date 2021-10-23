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Онлайн-трансляция боя Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон

Онлайн-трансляция боя Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон
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Сегодня, 23 октября, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве пройдёт турнир Bellator 269, где главным станет поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Это будет первый бойцовский вечер Bellator на территории России.

Начало спортивного шоу запланировано на 19:00 по московскому времени, старт мейнкарда — на 22:00. Онлайн-трансляция боя Емельяненко и Джонсона начнётся примерно в 23:30 мск. Отметим, что турнир может начаться несколько позже, если бои предварительного карда станут отменяться.

Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!
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