Онлайн-трансляция боя Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон

Сегодня, 23 октября, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве пройдёт турнир Bellator 269, где главным станет поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Это будет первый бойцовский вечер Bellator на территории России.



Начало спортивного шоу запланировано на 19:00 по московскому времени, старт мейнкарда — на 22:00. Онлайн-трансляция боя Емельяненко и Джонсона начнётся примерно в 23:30 мск. Отметим, что турнир может начаться несколько позже, если бои предварительного карда станут отменяться.



Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko.



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