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Ирина Алексеева победила Стефани Пейдж на турнире Bellator 269 в Москве

Ирина Алексеева победила Стефани Пейдж на турнире Bellator 269 в Москве
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Российская спортсменка, боец смешанных единоборств Ирина Алексеева одержала победу над француженкой Стефани Пейдж на турнире Bellator 269. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых все трое судей отдали победу россиянке.

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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Bellator 269

Основной кард:

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов

Предварительный кард:

Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл
Дарина Маздюк — Катаржина Садура
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей
Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде
Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.

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Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE!
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