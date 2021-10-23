Ирина Алексеева победила Стефани Пейдж на турнире Bellator 269 в Москве

Российская спортсменка, боец смешанных единоборств Ирина Алексеева одержала победу над француженкой Стефани Пейдж на турнире Bellator 269. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых все трое судей отдали победу россиянке.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



Bellator 269



Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов



Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл

Дарина Маздюк — Катаржина Садура

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей

Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде

Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.



Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.