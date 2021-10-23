Российский боец Сидельников вышел на бой Bellator 269 под ирландским флагом

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников вышел на бой с шотландским бойцом Рэбом Трусдэйлом под ирландским флагом. Очевидно, организаторы Bellator 269 допустили ошибку, ведь на протяжении всей карьеры Сидельников представлял Россию, а к Ирландии не имеет никакого отношения.

Свой бой с Трусдэйлом Кирилл выиграл нокаутом уже в первом раунде.



Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



Bellator 269. Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов.

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