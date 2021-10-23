Анатолий Токов победил Шарафа Давлатмуродова раздельным решением судей на Bellator 269

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов одержал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым в первом поединке основного карда турнира Bellator 269. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Токова раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Токову со счётом 29-28, ещё один — с таким же счётом отдал победу Давлатмуродову.
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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Bellator 269
Основной кард:
Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — победа Токова раздельным решением судей
Предварительный кард:
Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде
Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей
Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде
Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.
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