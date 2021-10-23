Виталий Минаков проиграл техническим нокаутом Саиду Совме на турнире Bellator 269 в Москве

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков потерпел поражение от Саида Совмы в поединке основного карда турнира Bellator 269. Минаков полностью контролировал ход поединка, однако в третьем раунде Виталий получил серьёзную травму — перелом пальца. Судьи приняли решение, что Минаков не может продолжать поединок.



Виталий вправил палец, однако судьи на тот момент уже приняли решение об остановке боя.



Таким образом, Минаков потерпел второе поражение в карьере.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».

Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



Bellator 269



Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Совма — победа Совмы техническим нокаутом в третьем раунде

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла — победа Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — победа Токова раздельным решением судей

Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде

Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей

Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде

Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.



Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.