«Наблюдая за боем Фёдора». Хабиб показал фото с президентом Bellator

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с президентом Bellator Скоттом Кокером.

«Наблюдая за боем Фёдора», — написал Хабиб в своём «твиттере».

Напомним, в рамках турнира Bellator 269 Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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