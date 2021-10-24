Макгрегор – Фергюсону: я собираюсь выложить видео с твоей напуганной женой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к американцу Тони Фергюсону, заявив, что собирается опубликовать видео с его женой. Ранее Фергюсон раскритиковал Макгрегора, избившего диджея на вечеринке.

«О господи. Береги себя, малыш. Психологические проблемы – это всегда печально. Я собираюсь выложить видео с твоей напуганной женой, где вы кричите и плачете, когда уничтожаете всё в своем доме. Какой ты грустный идиот, мозгов ноль, пустая голова. Полоса поражений. Никакого контроля над собой. Жена в страхе присылает мне видео», – написал Макгрегор в соцсети.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Он одержал победу в первом раунде. Напомним, Тони Фергюсон проиграл три боя подряд.