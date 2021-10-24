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Стивенсон победил Херринга нокаутом и завоевал титул WBO во втором полулёгком весе

Стивенсон победил Херринга нокаутом и завоевал титул WBO во втором полулёгком весе
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24-летний американский боксёр Шакур Стивенсон одержал победу в бою с соотечественником Джамелом Херрингом и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе.

Поединок состоялся вчера, 23 октября, в Атланте (США) и завершился победой Стивенсона техническим нокаутом в десятом раунде.

Для Стивенсона эта победа стала 17-й в 17 поединках. 35-летний Херринг провёл в общей сложности 26 боёв, в которых три раза терпел поражение и 23 раза побеждал.

Ранее сообщалось, что Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али и сын легендарного боксёра Эвандера Холифилда, Эван, также одержали победы нокаутами. Нико одолел соотечественника Джеймса Уэстли, а Эван — Чарльза Стэнфорда.

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