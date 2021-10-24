Основатель American Top Team: Фёдор Емельяненко — лучший тяжеловес в истории

Глава American Top Team Дэн Ламберт прокомментировал победу Фёдора Емельяненко в главном бою турнира Bellator 269. 45-летний россиянин нокаутировал 36-летнего американца Тимоти Джонсона в первом раунде.



«Я нисколько не удивился победе Фёдора нокаутом. Думаю, что он явно лучший в тяжёлом весе за всю историю и определённо входит в топ-5 бойцов независимо от весовой категории, тоже в истории.



Бой в России был бы идеальным способом завершить его карьеру, но я буду рад посмотреть, как он снова станет драться. Конечно, если он так решит», — рассказал Ламберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



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