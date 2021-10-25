Полный кард UFC 267 с поединками Пётр Ян — Кори Сэндхаген и Ислам Махачев — Дэн Хукер

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где подерутся сразу десять российских бойцов. В со-главном событии бойцовского вечера наш соотечественник Пётр Ян подерётся с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Цзянлянь

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Жандироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мерфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков — Алан Насименто

Элизеу Залески дос Сантос — Алан Насименто.