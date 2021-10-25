Полный кард UFC 267 с поединками Пётр Ян — Кори Сэндхаген и Ислам Махачев — Дэн Хукер

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 267, где подерутся сразу десять российских бойцов. В со-главном событии бойцовского вечера наш соотечественник Пётр Ян подерётся с Кори Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Цзянлянь
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Жандироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мерфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев
Тагир Уланбеков — Алан Насименто
Элизеу Залески дос Сантос — Алан Насименто.
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