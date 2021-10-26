Юрий Лоза — о бое Емельяненко и Джонсона: Фёдору подобрали дорогого дядьку для битья

Известный певец Юрий Лоза поделился мнением о поединке Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде главного боя Bellator 269.



«В сетях было столько восторгов по поводу феерической победы Фёдора Емельяненко, что я решил найти в интернете видеоотчёт и лично убедиться в значимости произошедшего. Сразу насторожил внушительный пивной живот оппонента, видимо, Тимоти Джонсон тренировался исключительно в соседском пабе.



По первым движениям стало понятно, что американец значительно медленнее бьёт и хуже стоит на ногах. То, что махач долго не продлится, стало понятно даже уборщице. Нокаут не заставил себя ждать – и даже не запыхавшийся Фёдор в очередной раз вскинул над головой российский флаг. Молодцы промоутеры – заработали сами и дали заработать другим, раскочегарив спонсоров и подобрав для Емельяненко дорогого дядьку для битья», — написал Лоза в своём «фейсбуке».