Переживший нападение медведя боксёр вышел из комы

Российский боксёр Илья Медведев, который ножом убил дикого медведя в Тюменской области, пришёл в сознание после почти недельного пребывания в коме. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко.
«Илья вышел из комы, он пришёл в сознание. Он общается, даже передвигается. Но он принимает хорошие обезболивающие. Сейчас его готовят к очередной операции. О сроках полного восстановления пока говорить тяжело. Врачи не берутся делать такие прогнозы. Всё зависит от процесса лечения, в будущем его могут перевести на амбулаторное лечение, чтобы он находился дома.
У него идёт воспалительный процесс от ран, не спадает температура. Врачи наблюдают, чтобы не было никаких заражений и воспалений», — цитирует Косенко «РИА Новости Спорт».
Напомним, по изначальной информации медведь атаковал группу из трёх рыбаков, среди которых был и Илья Медведев. Сначала зверь убил 48-летнего мужчину, после чего набросился на 23-летнего боксёра. Илья сумел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными.
По другой же версии рыбаки на деле оказались браконьерами и сами напали на дикое животное.
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