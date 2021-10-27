Кормье: Фёдор Емельяненко — величайший боец всех времён

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье комплиментарно высказался в адрес легенды смешанных единоборств из России Фёдора Емельяненко.



«Я по-прежнему считаю Фёдора величайшим тяжеловесом всех времён. Люблю Миочича, но Стипе лишь лучший тяжеловес в истории UFC.



Снимаю шляпу перед Фёдором за победы в PRIDE над такими соперниками, как Орловский и Ногейра. Мне нравится Фёдор.



Тот факт, что ему 45 лет, а он всё ещё нокаутирует парней типа Тимоти Джонсона… Снимаю шляпу перед величайшим. Проблемы? У меня нет никаких проблем с Фёдором», — цитирует Кормье Sportskeeda.



Интересно, что всего несколько дней назад Даниэль заявил, что в UFC Емельяненко-старший был бы середняком.