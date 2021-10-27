Александр Волков рассказал, чем его впечатлила последняя победа Фёдора Емельяненко
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Известный боец ММА Александр Волков поделился впечатлениями от победы Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном. 45-летний россиянин нокаутировал своего 36-летнего соперника в первом раунде главного боя Bellator 269.
«Отличный бой. Фёдор очень впечатлил. Мне кажется, за последние несколько лет он был в наилучшей форме. Соперник был молодой и сильный, я дрался когда-то с Джонсоном. Но Фёдор разобрал Тимоти, разобрал все нюансы, сыграл на них. Очень классный бой, я порадовался. Такого Фёдора мы и привыкли видеть. Надеюсь, если он вернётся, именно такие поединки он и будет показывать», — рассказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Напомним, 30 октября Волков подерётся на UFC 267 c Марчином Тыбурой.
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