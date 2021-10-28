Российский экс-боец UFC Ахмедов уступил нокаутом в дебютном поединке на PFL Янгу из США
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В Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся поединок предварительного карда турнира PFL 10, в котором сошлись 34-летний российский экс-боец UFC Омари Ахмедов и 26-летний представитель США Джордан Янг.
Бой был завершён победой нокаутом в исполнении американца Янга в третьем раунде поединка.
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Отметим, что этот бой был дебютным для Ахмедова на данном промоушене. Ранее он выступал на UFC и иных соревнованиях, его рекорд в ММА – 20 побед и шесть поражений.
Янг, в свою очередь, сумел оправиться после двух поражений кряду – от Джулиуса Энгликаса на Bellator 233 и от Тома Лоулора на PFL 5. В его активе 11 побед и два поражения.
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