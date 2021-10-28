Лоик Раджабов уступил в титульном бою турнира PFL бразильцу Раушу Манфио

В Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся титульный поединок в лёгком весе предварительного карда турнира PFL 10, в котором сошлись 29-летний бразилец Рауш Манфио и 30-летний представитель Таджикистана Лоик Раджабов.
Победу единогласным решением судей одержал представитель Бразилии Рауш Манфио (48-46, 48-46, 49-46). Для него она стала 15-й в ММА при четырёх поражениях. В свою очередь, Раджабов потерпел четвёртое поражение за карьеру, ранее одержав 12 побед.
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Напомним, ранее состоялся поединок турнира PFL 10, в котором сошлись 34-летний российский экс-боец UFC Омари Ахмедов и 26-летний представитель США Джордан Янг. Бой был завершён победой нокаутом в исполнении американца Янга в третьем раунде поединка.
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