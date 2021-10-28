«Мы бьёмся за наследие». Ученик Абдулманапа Нурмагомедова – о победе на турнире PFL 10

31-летний российский боец ММА Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу единогласным решением судей (50-45) в главном карде турнира PFL 10 над американцем Крисом Уэйдом.



«Я ещё раз напоминаю вам, мы бьёмся за наследие. Когда люди бьются за наследие, они непобедимы. Сейчас нет Абдулманапа с нами. Если бы он был, он радовался бы моей победе. Он гордился бы каждым своим учеником, который добился результата. Он не любил тех, кто проигрывал. Он любил победителей. Мы всегда старались победить. Хабиб, ты делаешь для команды столько же, сколько делал твой отец. Брат, мы ценим тебя. Спасибо!», — сказал Хайбулаев после боя.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Напомним, Хайбулаев заработал $ 1 млн в качестве призовых за победу. Мовлид одержал пятую победу кряду и 18-ю в карьере, он не имеет на своём счету поражений.