Харрисон победила Гуардадо болевым приёмом в главном бою PFL 10 и стала чемпионкой

В Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся главный поединок PFL 10 за титул в женском лёгком весе с участием Кайлы Харрисон и Тэйлор Гуардадо.
Харрисон победила соперницу болевым приёмом на руку (армбар) во втором раунде и стала чемпионкой промоушена в лёгком весе.
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Ранее состоялся со-главный поединок PFL с участием россиянина Магомеда Магомедкеримова и американца Рэя Купера. В третьем раунде Купер нокаутировал россиянина и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.
Также в рамках вечера состоялся поединок лёгкой весовой категории, в котором сошлись 31-летний россиянин Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, и 34-летний представитель США Крис Уэйд. Победу единогласным решением судей одержал Хайбулаев – 50:45. Кроме того, на турнире сошлись 34-летний российский экс-боец UFC Омари Ахмедов и 26-летний представитель США Джордан Янг. Бой был завершён победой нокаутом в исполнении американца Янга в третьем раунде поединка. В другом бою представитель Таджикистана Лоик Раджабов уступил в титульном бою лёгкого веса турнира PFL бразильцу Раушу Манфио, а бразилец Антонио Карлос Джуниор выиграл в титульном поединке PFL 10 в полутяжёлом весе.
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