Марчин Тыбура: закончу бой с Александром Волковым победой во втором раунде

Известный боец ММА Марчин Тыбура поделился ожиданиями от поединка с Александром Волковым. Напомним, польский и российский бойцы подерутся 30 октября на турнире UFC 267.



«Это отличный поединок для меня. Занимает пятое место в рейтинге, я не мог рассчитывать получить кого-то ещё выше по рейтингу. Конечно, порой приходится драться с кем-то ниже вас, но мне дали Александра. Это замечательно.



В последнее время я выигрываю свои бои досрочно. Полагаю, что поединок с Волковым закончу во втором раунде. Возможно, это будет болевой приём. Работаю над собой, стараюсь использовать любую возможность, чтобы финишировать соперника. После победы над Волковым надеюсь провести ещё один крупный бой, после чего рассчитываю получить шанс на титул», — цитирует Тыбуру BJ Penn.