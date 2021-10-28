UFC объявила о запуске официального интернет-магазина UFC Store Россия

Проект создан совместно с одним из лидеров рынка дистрибуции одежды, обуви и аксессуаров компанией SOHO Fashion, многолетним лицензионным партнёром UFC в России и СНГ. Компания отвечает за развитие розницы под брендом UFC в интернете и торговлю на турнирах, проводящихся в России и СНГ.
В интернет-магазине UFC Store будет представлен самый широкий ассортимент продукции, интересной для поклонников, а также уникальные коллекционные товары и сезонные «капсулы», приуроченные к турнирам UFC. Среди редких товаров можно найти, например, реплику чемпионского пояса UFC, а также уникальный пояс BMF, вручавшийся только однажды.
Открытие официального интернет-магазина и первая лимитированная коллекция приурочены к самому ожидаемому турниру года – UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби, где Пётр Ян поборется за чемпионский титул, выступят Ислам Махачев, Александр Волков и другие бойцы России. Перейдя по ссылке www.ufcstorerussia.ru, можно зарегистрироваться и получить комплимент от UFC Store Россия – доступ в видеосервис UFC FIGHT PASS на 30 дней в подарок. На неделе накануне турнира фанаты смогут заказать лимитированную коллекцию UFC 267, а также продукцию с изображением любимых бойцов.
«Мы рады открыть официальную розницу UFC в России. У наших фанатов не было возможности пользоваться международным интернет-магазином UFC, и нам было крайне важно предоставить им такой сервис, выбрав максимально сильных и профессиональных партнёров с практической экспертизой на рынке. Теперь у болельщиков будет доступ к официальным товарам UFC, удобно собранным в одной точке. А мы будем радовать покупателей и эксклюзивными товарами, и уникальной маркетинговой поддержкой запусков», — рассказал Андрей Громковский, вице-президент UFC в России и СНГ.
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