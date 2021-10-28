Пётр Ян: если выиграю временный пояс, меня не заинтересует реванш со Стерлингом

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, что в случае победы над Кори Сэндхагеном его не будет интересовать реванш с Алджэмэйном Стерлингом. 30 октября Ян подерётся с Сэндхагеном за временный чемпионский пояс.



«Стерлингу нужен реванш, чтобы доказать, что он хоть на что-то способен. Что касается меня, то я не буду заинтересован в реванше, если выиграю у Сэндхагена.



Кори — опытный соперник, очень разносторонний и сильный. Но в бою планирую продемонстрировать, в каком аспекте я лучше, чем он», — цитирует Яна MMA Junkie.



Напомним, Ян должен был провести реванш с Алджэмэйном Стерлингом, но тот снялся из-за травмы. Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке как раз со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.