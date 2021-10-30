Уланбеков: в 3-м раунде Хабиб сказал: «Ты приехал драться — иди, дерись, ты можешь лучше»

Российский боец UFC Тагир Уланбеков прокомментировал победу над бразильцем Алланом Насименто на турнире UFC 267.



«Не нервничал, когда всё свелось к решению судей. Был уверен, что это мой бой. Я 100% выиграл первый и третий раунды, во втором раунде, хоть я и был сверху, но не показывал активных действий. Ещё я поймал соперника на удушающий приём. Захват был очень плотным, я почувствовал, что он заснул, я его оттолкнул от себя, в этот момент он немного проснулся. Нужно было дожать до конца, не дожал.



Немного удивился, что он пришёл в себя после захвата, так как он был очень плотным. Почувствовал, что он как будто заснул, и отпустил его. Он сам упал, я его оттолкнул, в этот момент он пришёл в себя.

Удары соперника чувствовались, но они не удивляли. Когда он заходил на болевые приёмы, я был готов.

Хабиб рад моей победе, но было очень много ошибок. Есть над чем работать, сегодня я не смог раскрыться на все 100%, так как год не дрался. В третьем раунде Хабиб сказал: «Ты для чего сюда приехал? Ты приехал драться – иди, дерись. Ты можешь намного лучше себя показать. Ты даже не устал, давай, поработай так, чтобы ты устал», — передаёт слова Уланбекова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.