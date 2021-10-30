Чимаев — Уайту: дай мне кого-нибудь сильного. Хоть Брока Леснара, любого размажу

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, после победы над китайцем Ли Джинлиангом обратился к президенту промоушена Дане Уайту.



«10 боёв — 10 финишей. Дана, никто не может выдержать. 10 боёв — 10 финишей! Дай мне кого-нибудь сильного. Хоть Брока Леснара — без разницы. Любого размажу!» — сказал Хамзат Чимаев после боя.

Бой Хамзата Чимаева и Ли Джинлианга проходил на турнире UFC 267 в Абу-Даби в рамках основного карда и завершился победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде.



Чимаев дебютировал в UFC 15 июля 2020 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, тогда он во втором раунде удушающим приёмом победил Джона Филлипса (пропустив два удара). 25 июля он за три минуты справился с новобранцем лиги Ризом Макки, а 19 сентября 2020 года встретился с опытным Джеральдом Мёршартом, которого нокаутировал за 17 секунд. Это третий показатель по скорости нокаута в средней весовой категории.



Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.



Всего в ММА Чимаев одержал 10 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него четыре победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Джинлианг за карьеру одержал 18 побед и потерпел девять поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.