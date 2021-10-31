Уайт — о поединке Яна: невероятный бой, потрясающий. Стерлинг снова будет с ним драться

52-летний президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал бой 28-летнего российского бойца UFC Петра Яна, накануне завоевавшего временный пояс чемпиона в легчайшем дивизионе, победив на UFC 267 американца Кори Сэндхагена.

«Невероятный бой, потрясающий. Сэндхаген пользовался дистанцией. Оба классно работали по корпусу, отличная техника. Ян просто дикий. Он невероятен, его невозможно остановить. Пётр — чемпион. Стерлинг снова будет с ним драться», — передаёт слова Уайта с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.