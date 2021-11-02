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Энди Руис: после боя со мной Энтони Джошуа потерял уверенность. Он слишком много думает

Энди Руис: после боя со мной Энтони Джошуа потерял уверенность. Он слишком много думает
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Знаменитый боксёр Энди Руис прокомментировал высказывание Тимоти Брэдли, который заявил, что Энтони Джошуа потерял уверенность после поражения от Руиса в 2019 году. Напомним, Джошуа тогда проиграл нокаутом, но в реванше взял верх судейским решением.

«Это жёсткое мнение, но Брэдли многое видел в боксе и очень многое знает. Конечно, я не хотел бы стать причиной разрушения чьей-то карьеры, но я вижу, что после нашего боя Энтони очень много сомневается, ему не хватает уверенности. Может, он просто боится, что снова окажется в нокауте или же получит травму. Для бойцов это нормальная ситуация, Джошуа просто нужно вернуть уверенность. Сейчас он слишком много думает в ринге, вместо того чтобы просто делать то, что умеет.

Энтони выиграл у меня в реванше только потому, что я не сделал свою работу на 100 процентов. Если бы я действовал так же, как в первом бою, то точно победил бы Джошуа. Надеюсь, что Энтони вернёт все свои пояса, а потом мы подерёмся в третий раз», — цитирует Руиса BoxingNews24.

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