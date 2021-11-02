Энди Руис: после боя со мной Энтони Джошуа потерял уверенность. Он слишком много думает

Знаменитый боксёр Энди Руис прокомментировал высказывание Тимоти Брэдли, который заявил, что Энтони Джошуа потерял уверенность после поражения от Руиса в 2019 году. Напомним, Джошуа тогда проиграл нокаутом, но в реванше взял верх судейским решением.



«Это жёсткое мнение, но Брэдли многое видел в боксе и очень многое знает. Конечно, я не хотел бы стать причиной разрушения чьей-то карьеры, но я вижу, что после нашего боя Энтони очень много сомневается, ему не хватает уверенности. Может, он просто боится, что снова окажется в нокауте или же получит травму. Для бойцов это нормальная ситуация, Джошуа просто нужно вернуть уверенность. Сейчас он слишком много думает в ринге, вместо того чтобы просто делать то, что умеет.



Энтони выиграл у меня в реванше только потому, что я не сделал свою работу на 100 процентов. Если бы я действовал так же, как в первом бою, то точно победил бы Джошуа. Надеюсь, что Энтони вернёт все свои пояса, а потом мы подерёмся в третий раз», — цитирует Руиса BoxingNews24.