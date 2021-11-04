Гэтжи объяснил, почему резко сдал после выигранного первого раунда в бою с Хабибом

Известный боец Джастин Гэтжи поделился воспоминаниями о проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, Гэтжи выиграл первый раунд на судейских карточках, но во второй пятиминутке попался на удушающий приём.
«Я выбросил удар в неправильное время и позволил ему провести тейкдаун. Его давление в первом раунде отняло у меня много сил. Пребывание в Абу-Даби сыграло свою роль, это касалось и питания, и потребления жидкости. Моё тело по какой-то причине не было готово на максимум, я не знаю почему. Но теперь это не имеет значения. Самое главное – субботний поединок с Чендлером», — рассказал Гэтжи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Напомним, в ночь на 7 ноября Гэтжи подерётся с Майклом Чендлером на UFC 268.
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