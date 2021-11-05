Камару Усман высказался о возможности проведения боя с Канело Альваресом

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман объяснил, как относится к идее поединка с чемпионом мира по боксу по версиям WBO и WBC Саулем Канело Альваресом.
«Меня интригует возможность этого поединка. Мне становится скучно разносить этих болтунов (имеются в виду бойцы UFC. — Прим. «Чемпионата»). Так что я сказал, что поединок лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий в двух лучших видах спорта, который продвинет лучший промоутер в спорте Дана Уайт… Почему нет?» — сказал Усман на пресс-конференции перед UFC 268.
Напомним, следующий бой Усман проведёт на турнире UFC 268, который пройдёт в ночь с 6 на 7 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». В поединке за звание чемпиона в полусреднем весе Камару сразится с американцем Колби Ковингтоном.
Альварес ближайший бой проведёт в ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе. Противостоять Саулю будет чемпион IBF Калеб Плант. В случае победы Альварес станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
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