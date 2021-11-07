Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу продолжило противостояние американца Фрэнки Эдгара и эквадорца Марлона Веры.



В ярчайшем противостоянии победу нокаутом (фронт-кик) одержал спортсмен из Эквадора.



Для Веры победа стала 18 в смешанных единоборствах при семи поражениях. На счету Эдгара 24 победы и 10 поражений.



В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Это будет пятая защита титула для Усмана.



Основной кард:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Роуз Намаюнас — Чжан Вейли

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Шейн Бургос — Билли Карантильо

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.