Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара
Поделиться
В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу продолжило противостояние американца Фрэнки Эдгара и эквадорца Марлона Веры.
В ярчайшем противостоянии победу нокаутом (фронт-кик) одержал спортсмен из Эквадора.
Для Веры победа стала 18 в смешанных единоборствах при семи поражениях. На счету Эдгара 24 победы и 10 поражений.
В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Это будет пятая защита титула для Усмана.
Основной кард:
Камару Усман – Колби Ковингтон
Роуз Намаюнас — Чжан Вейли
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Шейн Бургос — Билли Карантильо
Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
07:43
-
07:34
-
07:04
-
06:36
-
06:23
-
06:14
-
05:54
-
05:33
-
03:34
-
01:17
-
00:23
- 6 ноября 2021
-
23:47
-
23:44
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
22:23
-
21:42
-
21:18
-
20:51
-
20:00
-
19:44
-
19:00
-
18:54
-
17:40
-
16:54
-
14:57
-
14:49
-
14:29
-
13:57
-
12:52
-
12:39
-
11:46
-
10:52
-
10:03
Партнерский контент