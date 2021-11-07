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Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара

Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу продолжило противостояние американца Фрэнки Эдгара и эквадорца Марлона Веры.

В ярчайшем противостоянии победу нокаутом (фронт-кик) одержал спортсмен из Эквадора.

Для Веры победа стала 18 в смешанных единоборствах при семи поражениях. На счету Эдгара 24 победы и 10 поражений.

В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Это будет пятая защита титула для Усмана.

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон
Роуз Намаюнас — Чжан Вейли
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Шейн Бургос — Билли Карантильо
Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.

UFC 2021. UFC 268, Нью-Йорк, США
Фрэнки Эдгар - Марлон Вера (W)
07 ноября 2021, воскресенье. 06:25 МСК
Марлон Вера
Окончено
KO
Фрэнки Эдгар
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