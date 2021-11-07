«Я уже стар, а ты моложе». Рой Джонс вызвал на бой Фёдора Емельяненко

Легендарный боксёр Рой Джонс заявил, что желает провести бой со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко.



«Фёдор, брат, ты выглядел отлично в предыдущем поединке. Ты проделал потрясающую работу! Если бы мы могли провести с тобой выставочный бой, было бы здорово.

Я уже стар, а ты моложе меня. Но ты здорово выглядишь и качественно выполняешь свою работу. Несмотря на возраст. Две легенды. Мы могли бы показать отличный бой. Сражаться с тобой было бы честью и удовольствием для меня», — обратился к Фёдору Джонс.



Джонс последний раз выходил в октагон в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.



Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.