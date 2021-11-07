«Я уже стар, а ты моложе». Рой Джонс вызвал на бой Фёдора Емельяненко

Легендарный боксёр Рой Джонс заявил, что желает провести бой со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко.
«Фёдор, брат, ты выглядел отлично в предыдущем поединке. Ты проделал потрясающую работу! Если бы мы могли провести с тобой выставочный бой, было бы здорово.
Я уже стар, а ты моложе меня. Но ты здорово выглядишь и качественно выполняешь свою работу. Несмотря на возраст. Две легенды. Мы могли бы показать отличный бой. Сражаться с тобой было бы честью и удовольствием для меня», — обратился к Фёдору Джонс.
Джонс последний раз выходил в октагон в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.
- 7 ноября 2021
-
15:46
-
15:04
-
15:01
-
14:57
-
14:30
-
14:06
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:43
-
12:08
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:21
-
09:52
-
09:42
-
09:40
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
09:13
-
09:09
-
09:03
-
08:43
-
07:43
-
07:34
-
07:04
-
06:36
-
06:23
-
06:14
-
05:54
-
05:33
-
03:34
-
01:17