Стало известно, сколько заработали Сауль Альварес и Калеб Плант за чемпионский бой
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Стали известны гонорары, которые получили Сауль Альварес и Калеб Плант за чемпионский поединок, состоявшийся в ночь на 7 ноября. Напомним, Альварес нокаутировал своего соперника в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира во втором полусреднем весе.
«Общий гарантированный гонорар за бой Канело и Планта составил $ 50 млн. Альварес получил $ 40 млн, остальное досталось его сопернику. Интересно, сколько получили бойцы карда UFC 268? Думаю, что крошечную долю от гонорара Альвареса и Планта», — написал в «Твиттере» известный спортивный журналист Дэн Рафаэль.
Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сауль уже рассказал, что планирует вернуться на ринг в мае.
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