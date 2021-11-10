Фёдор Емельяненко высказался о возможном поединке с Роем Джонсом

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мыслями о потенциальном поединке с Роем Джонсом. Напомним, ранее Джонс предложил Емельяненко провести выставочный бой.
«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою. Мне интересны такие поединки. Бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушен, который готов организовать такой поединок. Нужно обсудить условия.
Я могу выступать вне Bellator. Но только в России. За пределами России я не имею права выступать. У меня неэксклюзивный контракт.
Я в форме, можно любой бой закатить. Думаю, не факт, что Рой готов к полноценному поединку. Наверное, будем не в полную силу вкладываться в удары. Но если даже не вкладываться в удары, Рой может показать все, на что способен. Надеюсь, что не буду выглядеть бледно.
Я буду готовиться к реальному бою, если он когда-то состоится. Подготовка моя слабее не будет. Может не на 100 процентов буду вкладываться в удар, но скорость передвижения и скорость выбрасывания рук будут высокими. Как и у Роя. Скорее всего, не будет акцентированных ударов, и будет показательный бой», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
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