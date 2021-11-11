Рой Джонс: будет здорово, если Фёдор Емельяненко вторгнется в мой мир

Легендарный боксёр Рой Джонс высказался о слухах о проведении боксёрского поединка с российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.
«Да, я бы с удовольствием встретился с Фёдором по правилам бокса. У него отличные навыки в стойке, прекрасный бокс, да и к тому же последний бой он выиграл нокаутом в стойке, и это было красиво. Он легенда этого спорта, этой игры, особенно если мы говорим об ММА.
Ничего плохого о нём не скажешь. Он всегда был отличным бойцом — одним из лучших бойцов всех времён. Я с нетерпением жду возможности разделить с ним ринг. Будет здорово, если он вторгнется в мой мир. Это прекрасная возможность", — приводит слова Роя ДЖонса «Спорт-Экспресс».
Джонс в последний раз выходил в ринг в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.
Фёдор провёл предыдущий бой на турнире Bellator 269, победив представителя США Тимоти Джонсона.
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