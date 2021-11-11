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Источник: полицейский, сбитый Усманом Нурмагомедовым, получил ушибы средней тяжести

Источник: полицейский, сбитый Усманом Нурмагомедовым, получил ушибы средней тяжести
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По информации телеграм-канала Mash, полицейский, сбитый на машине известным бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым, сейчас находится в больнице. Как сообщается, сотрудник правоохранительных органов получил ушибы средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что боец задержан полицией в московском аэропорту. Усману Нурмагомедову могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Усман Нурмагомедов уже сообщил в своём «инстаграме», что с ним «всё нормально».

Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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